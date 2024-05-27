تطوير المربع الجديد تفتح أبواب الشراكة للمقاولين العالميين لإنجاز أعمال “المكعب”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت شركة تطوير المربع الجديد -إحدى شركات صندوق الإستثمارات العامة- كبار المقاولين في العالم للمشاركة في إنجاز صرحها الشامخ “المكعب”، الذي يُعد رمزاً وركناً أساسياً في وجهة المربع الجديد في الرياض، والمتميز بتقنياته وتصميماته البصرية المبتكرة، ليشكل أحد أكبر الصروح المعمارية المبنية في العالم.

وتتوقع الشركة أن يكون العام 2024 مليئاً بالإنجازات في مسار إنشاء هذا المعلم الكبير، مع إتمام حفر نحو 5 ملايين متر مكعب، وترسية أعمال الأساسات الدائمة، التي من المقرر أن تبدأ في الربع الثاني من العام 2024، إلى جانب طرح مناقصات حزم من الأعمال الرئيسة، مما يمثل علامات بارزة في تقدم العمل في وجهة المربع الجديد.

وتدعو شركة تطوير المربع الجديد شركات المقاولات العالمية، المتخصصة في إنجاز مشاريع البناء الضخمة، من مرحلة الأعمال التمكينية وحتى مراحل البناء والتسليم، وتتطلع إلى الشراكة مع المقاولين الملتزمين بأعلى معايير التميز، وتحقيق سلامة وحماية العمال، والاستدامة والابتكار، وكذلك القادرة على اعتماد الأساليب والمنهجيات المتقدمة التي تضمن نجاح الأعمال، ومشاركة رؤية المربع الجديد الجريئة الساعية إلى بث الحياة في نموذج البناء المعماري المميز.

كما تعمل الشركة على جذب اهتمام كبار المقاولين الدوليين والإقليميين والمحليين، المتخصصين في أعمال الفولاذ الهيكلي طويلة المدى، ومشاريع تصميم وبناء الواجهات الضخمة، والإنشاءات الواسعة في الخليج 365 العامة، والبنية التحتية الحيوية، ومشاريع التكنولوجيا الرائدة.