شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع اليوم الاثنين الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة المسماه بالـ"يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2798 دولار أمريكي، بزيادة 0.42 %.
وكان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" أنهى تعاملاته اليوم على تراجعات.
وضم مؤشر "فوتسي 100" أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2798 دولار أمريكي، بزيادة 0.42 %.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليوروكما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1743 يورو، بزيادة 0.01%.
وكان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" أنهى تعاملاته اليوم على تراجعات.
بورصة لندنوسجل مؤشر "فوتسي 100" تراجعًا بنسبة 0.15 %، ما يعادل 12.63 نقطة، ليصل عند مستوى 8262.75 نقطة.
وضم مؤشر "فوتسي 100" أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.