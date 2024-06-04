شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع اليوم الاثنين الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة المسماه بالـ"يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2798 دولار أمريكي، بزيادة 0.42 %. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1743 يورو، بزيادة 0.01%.

وكان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" أنهى تعاملاته اليوم على تراجعات. بورصة لندن وسجل مؤشر "فوتسي 100" تراجعًا بنسبة 0.15 %، ما يعادل 12.63 نقطة، ليصل عند مستوى 8262.75 نقطة.

وضم مؤشر "فوتسي 100" أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.