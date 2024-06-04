الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع اليوم الاثنين الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة المسماه بالـ"يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2798 دولار أمريكي، بزيادة 0.42 %.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1743 يورو، بزيادة 0.01%.
وكان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" أنهى تعاملاته اليوم على تراجعات.

بورصة لندن

وسجل مؤشر "فوتسي 100" تراجعًا بنسبة 0.15 %، ما يعادل 12.63 نقطة، ليصل عند مستوى 8262.75 نقطة.
وضم مؤشر "فوتسي 100" أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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