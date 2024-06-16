شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 16-6-2024 بأول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 16-6-2024، استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالبنوك العاملة فى مصر، وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى 51.38 جنيه للشراء، و51.65 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 51.42 جنيه للشراء، و51.72 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

51.41 جنيه للشراء.

51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

51.38 جنيه للشراء.

51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.57 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

51.43 جنيه للشراء.

51.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

51.40 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

51.42 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.