شكرا لقرائتكم خبر عن السوريون أعلى الجنسيات حصولا على تراخيص عمل فى مصر بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت العمالة السورية قائمة الدول العربية الأكثر حصولا على تراخيص العمل في مصر بالقطاع الخاص والاستثماري خلال عام 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ عدد العمالة السورية الحاصلة على تراخيص عمل خلال تلك الفترة نحو 1439 ترخيص، بنسبة 41% من الإجمالي.

وقالت بيانات الجهاز، إن العمالة السورية الحاصلة على تراخيص توزعت بين 481 تعاقد لأول مرة، و958 تجديد لتعاقد قائم.

وجاءت التراخيص الممنوحة للعمالة اللبنانية في وصافة الجنسيات الحاصة على التراخيص بنهاية عام 2023، حيث بلغ عددهم نحو 559 ترخيص، موزعة بواقع 269 تعاقد لأول مرة، و290 ترخيص تجديد لتعاقد قائم، يليها الفلسطينيين بنحو 396 ترخيص، موزع بين 87 تعاقد لأول مرة، و309 تجديد لتعاقد قائم، ثم السودان وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لهم نحو 288 ترخيص بواقع 204 ترخيص تعاقد جديد، و84 ترخيص لتعاقد قائم، وكانت أقل الدول العربية الحاصلة على تراخيص عمل في القطاع الخاص والاستثماري جزر القمر بعدد 21 ترخيص عمل، منها 4 تعاقدات جديدة، و17 تعاقد تجديد لتعاقد قائم.

كان إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري قد سجل 17 ألف و357 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2023، بينما كان 13 ألف و331 أجنبي عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 30.2%، وسجل عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 7973 أجنبي بنسبة 45.9% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 9384 أجنبي بنسبة 54.1% عام 2023.