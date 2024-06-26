شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «توبي» توافق على زيادة رأس المال إلى 300 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)، الذي عقد أمس.

ووفقا لبيانات الشركة على تداول، تضمنت نتائج الجمعية: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام 2024.

وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

ويبلغ المبلغ الإجمالي للزيادة 150 مليون ريال، فيما كان رسأ المال قبل الزيادة 150 مليون ريال، وسيصبح 300 مليون ريال بزيادة 100%.

وكان عدد الأسهم قبل الزيادة 150 مليون سهم، فيما سيصبح بعد الزيادة 300 مليون سهم.

وتهدف الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

ونوهت بأن الزيادة ستكون من خلال رسملة 150 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لك سهم مملوك.

وأضافت أن في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وأشارت إلى أن في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمي المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

