شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «العرض المتقن» على أساس سعر 14.68 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، أمس الثلاثاء على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيانات تداول، فقد احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 14.68 ريال لهذا اليوم الأربعاء 20/12/1445هـ الموافق 26/06/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.

وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 24/12/1445هـ الموافق 30/06/2024م.