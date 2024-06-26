شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «عبر الخليج للتسويق» على أساس سعر 35 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عبر الخليج للتسويق أمس الثلاثاء 19/12/1445هـ الموافق 25/06/2024م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فقد احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 35.00 ريالا لهذا اليوم الأربعاء 20/12/1445هـ الموافق 26/06/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.

ونوهت بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) ستضيف أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 24/12/1445هـ الموافق 30/06/2024م.