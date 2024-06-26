شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» توافق على زيادة رأس المال إلى 90 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلّم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها 225 ألف ريال. توزيع أرباح مرحلية تضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 30 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

ونوهت بزيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 30 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهم لكل سهمين مملوكة للمساهمين.

ويبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 60 مليون ريال وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة 90 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها ( 50%).

وأفادت بأن عدد أسهم الشركة قبل الزيادة يبلغ 60 مليون سهم وسيصبح بعد الزيادة 90 مليون سهم.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال للتركيز في النمو والتوسع حسب الأهداف الاستراتيجية للشركة، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (6,630,971) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

وشملت النتائج: الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

وتضمنت النتائج: الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساس للشركة وفقاً للتعديل المقترح، والموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

وكانت شركة أكاديمية التعلم قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 20 ذو الحجة 1445هـ الموافق 26 يونيو 2024م موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للشركة لتغيير نهاية السنة المالية للشركة إلى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادي بدلاً من نهاية شهر ديسمبر. تعديل السنة المالية وخطة التحول

وأعلنت شركة أكاديمية التعلم عن عزمها تنفيذ هذا التحول عبر إصدار قوائم مالية "مراجعة" لفترة النصف المالي الأول (6 أشهر)، والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2024م وتنتهي في 30 يونيو 2024م، خلال المهلة النظامية للنشر والتي تنتهي في 01/09/2024م.

ونوهت بإصدار قوائم مالية "مراجعة" لفترة النصف المالي الثاني (6 أشهر)، والتي تبدأ من تاريخ 01 يوليو 2024م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024م، خلال المهلة النظامية للنشر.

وأشارت إلى أنها ستصدر قوائم مالية "مدققة" لسنة مالية طويلة (18 شهر)، والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2024م وتنتهي في 30 يونيو 2025م، خلال المهلة النظامية للنشر والتي تنتهي في 30 /09/2025م.

وأضافت أن بعد ذلك وابتداءً من النصف الثاني من عام 2025م (المنتهي في 31 ديسمبر 2025م) والتي تمثل النصف الأول من السنة المالية الجديدة، ستقوم الشركة بإصدار جميع قوائمها المالية عن الفترات المالية بشكل طبيعي وخلال المُهل النظامية المنطبقة على الشركات والتي ستنتهي سنتها المالية في 30 يونيو.

وأوضحت أنه لن يترتب على تنفيذ هذا التحول أية آثار سلبية على أداء الشركة المالي والتشغيلي.