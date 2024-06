شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يناقش مع عمدة مدينة داليان الصينية تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم, عمدة مدينة داليان الصينية تشين شاوانغ، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والمقام في مدينة داليان الصينية.وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية.