شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة المملكة بالحوار الخليجي الأمريكي للتجارة وقمة الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الحوار الخليجي الأمريكي

الدمام - شريف احمد - شارك وفد المملكة برئاسة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبدالعزيز بن عمر السكران، في الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي الأمريكي، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفي قمة الاستثمار الأمريكية (SelectUSA) ضمن وفد يضم (22) جهة من القطاعين العام والخاص.ويعّد الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي الأمريكي منصة موحدة تهدف إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المسؤولين والخبراء، ومناقشة السياسات التجارية والاستثمارية في دول المجلس وأمريكا والعوائق والتحديات وسبل معالجتها، والبحث عن أهداف مشتركة تعزز زيادة التعاون التجاري بين الجانبين.كما يناقش (3) محاور رئيسية تشمل على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار السلعية والخدمية، والتجارة الرقمية، وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.وتهدف قمة الاستثمار الأمريكية (SelectUSA) إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال ربط رأس المال الأجنبي بالشركات الأمريكية، وتعزيز مشهد الاستثمار الأمريكي، وتسليط الضوء على اتجاهات الصناعة والفرص الناشئة عبر مختلف القطاعات، وربط المستثمرين بالفرص المتاحة مع الشركات الأمريكية.يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية الدولية من خلال مجالس التنسيق المشتركة ومتعددة الأطراف واللجان الحكومية الثنائية، والعمل على تمكين نفاذ صادرات المملكة غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتذليل جميع المعوقات التي تواجهها، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.