شكرا لقرائتكم خبر عن «دله الصحية» توقع عقدا لمشروع مستشفى في الرياض بقيمة 690 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دله للخدمات الصحية، عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية والإلكتروميكانيكية والتشطيبات، لمشروع مستشفى جديد، مع شركة يوسف مرون للمقاولات، بعد الانتهاء من أعمال الحفر وتجهيز موقع المشروع وأخذ الموافقات الرسمية اللازمة.

وكانت شركة دله للخدمات الصحية، قد نشرت على موقع تداول بتاريخ 11 أبريل 2023، إنشاء مشروع مستشفى جديد على الأرض المملوكة للشركة والبالغة مساحتها 45 ألف م2، والواقعة على تقاطع طريف أبو كبر الصديق مع طريق الأمير سعودي بن عبدالله بن جلوي بالرياض - حي العارض.

وأضافت الشركة، أن قيمة العقد تقدر بـ690 ألف مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا، بينما يتوقع أن يكون للمشروع تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله في الربع الاول من عام 2027م.