البنك المركزي الصيني يضخ 229 مليار يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم سيولة نقدية بمعدل 129 مليار يوان (1ر18 مليون دولار) في النظام المصرفي من خلال آلية الإقراض متوسطة الأجل وعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، كما ضخ البنك 100 مليار يوان لأجل عام واحد من خلال آلية الإقراض متوسطة الأجل بفائدة قدرها 5ر2%.

وأوضح البنك المركزي في بيان – وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) – أن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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