شكرا لقرائتكم خبر عن 0.1 % انخفاضا لمؤشر أسعار الجملة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض مؤشر أسعار الجملة في السعودية على أساس شهري بنسبة 0.1% لشهر يونيو 2024، مقارنة بشهر مايو الماضي وذلك نظرا لانخفاض أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.3% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.3%.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء، اليوم، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.1 %، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 0.4%، وانخفاض أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.3%.

وجاء ذلك أيضا نتيجة انخفاض أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.2%، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 1.6%.

وانخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2%.

نتيجة لانخفاض أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.6 %.

وفي المقابل ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.4%.

نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1.8% . ارتفاع على أساس سنوي بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية 3.2% خلال شهر يونيو 2024م مقارنة بنظيره من عام 2023م.

ووفقا لتقرير هيئة الإحصاء، يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 8.0 % متأثرا بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.4 %، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.9%.

وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 8.0%.

مقارنة بشهر يونيو 2023م.

ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.4 %، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.9%.

في ذات السياق ارتفعت أسعار باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ

والمنسوجات بنسبة 1.3 %.

ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 6.6% وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 4.6%.

وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 0.9% نتيجة

لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.4%.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 3.4% نتيجة

لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 3.4% .

وسجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضا بنسبة

%0.5 نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات

بنسبة 6.5 %، وكذلك انخفاض أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 2.8%.

