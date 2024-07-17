شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «المتقدمة» إلى 42 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع في كميات المبيعات بنسبة 7%، وارتفاع في صافي اسعار المبيعات بنسبة 4%.

وحققت الشركة صافي أرباح قدرها 42 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بصافي خسائر قدرها 58 مليون ريال خلال الربع السابق.

ويعود ذلك إلى: ارتفاع في كميات المبيعات بنسبة 86%، بعد إتمام أعمال الصيانة الدورية المجدولة في عام 2024.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع في صافي أسعار المبيعات بنسبة 9%، وتحقيق حصة خسائر قدرها 33 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كيه أدفانسد خلال الربع الحالي، مقارنة بحصة خسائر قدرها 34 مليون ريال خلال الربع السابق.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار البروبان بنسبة 2%.

وحققت الشركة صافي خسائر قدرها 17 مليون ريال خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بصافي أرباح قدرها 103 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود ذلك إلى انخفاض في كميات المبيعات بنسبة 20% نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة في عام 2024.

وتضمنت الأسباب: تحقيق حصة خسائر قدرها 67 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كيه أدفانسد خلال الفترة الحالية، مقارنة بحصة خسائر قدرها 43 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - حققت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 42 مليون يال، منخفضا بنسبة 30%، مقارنة بـ60 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تعود أسباب الانخفاض في صافي الأرباح إلى تحقيق حصة خسائر قدرها 33 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كيه أدفانسد خلال الربع الحالي، مقارنة بحصة خسائر قدرها 21 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.وأضافت أن من ضمن الأسباب ارتفاع في أسعار البروبان بنسبة 12%.وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع في كميات المبيعات بنسبة 7%، وارتفاع في صافي اسعار المبيعات بنسبة 4%.وحققت الشركة صافي أرباح قدرها 42 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بصافي خسائر قدرها 58 مليون ريال خلال الربع السابق.ويعود ذلك إلى: ارتفاع في كميات المبيعات بنسبة 86%، بعد إتمام أعمال الصيانة الدورية المجدولة في عام 2024.وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع في صافي أسعار المبيعات بنسبة 9%، وتحقيق حصة خسائر قدرها 33 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كيه أدفانسد خلال الربع الحالي، مقارنة بحصة خسائر قدرها 34 مليون ريال خلال الربع السابق.وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار البروبان بنسبة 2%.وحققت الشركة صافي خسائر قدرها 17 مليون ريال خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بصافي أرباح قدرها 103 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.ويعود ذلك إلى انخفاض في كميات المبيعات بنسبة 20% نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة في عام 2024.وتضمنت الأسباب: تحقيق حصة خسائر قدرها 67 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كيه أدفانسد خلال الفترة الحالية، مقارنة بحصة خسائر قدرها 43 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.