شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء داو جونز.. مؤشرات الأسواق الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت معظم مؤشرات أسواق تداول الأسهم الأمريكية تعاملاتها يوم الأربعاء، على تراجع.

فقد ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% ما يعادل 243 نقطة عند 41198 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 1.4% ما يعادل 78 نقطة عند 5588 نقطة.

في حين هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.75 % ما يعادل 512 نقطة عند 17996 نقطة.