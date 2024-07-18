الاقتصاد

باستثناء داو جونز.. مؤشرات الأسواق الأمريكية تغلق على تراجع

0 نشر
واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء داو جونز.. مؤشرات الأسواق الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت معظم مؤشرات أسواق تداول الأسهم الأمريكية تعاملاتها يوم الأربعاء، على تراجع.
فقد ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% ما يعادل 243 نقطة عند 41198 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 1.4% ما يعادل 78 نقطة عند 5588 نقطة.
في حين هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.75 % ما يعادل 512 نقطة عند 17996 نقطة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا