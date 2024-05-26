العلاقة بين الايثيريوم والبيتكوين: هل سترتفع أسعار الايثيريوم أكثر مقابل البيتكوين؟

بعد أن وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة على صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم يوم الخميس الموافق 23 مارس، لم تظهر عملة الإيثيريوم بعد علامات نمو واضحة.

بالنسبة للبيتكوين، استغرق الأمر ما يقرب من شهر بعد موافقة صناديق الاستثمار المتداولة حتى ارتفع سعرها بشكل كبير، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73,738 دولار في 14 مارس.

وفي سبتمبر 2022، انتقلت الايثيريوم إلى نظام إثبات الحصص (PoS)، وهي مجموعة من الترقيات التي جعلت عملة الإيثيريوم أكثر أمان واستدامة.

يستبدل إثبات الحصص القوة الحسابية بالتحصيص، مما يجعل العملية أقل استهلاك للطاقة، ويستبدل القائمين بالتعدين بمدققين، يشاركون ممتلكاتهم من العملات المشفرة لتفعيل القدرة على إنشاء كتل جديدة.

تأثير التطبيقات اللامركزية (dApps) وعلاقة BTC/ETH:

تدفع الشعبية المتزايدة للتطبيقات اللامركزية dApps الايثيريوم المتداولين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.

إن إلقاء نظرة فاحصة على العلاقة بين البيتكوين والايثيريوم يمكن أن يشير إلى إمكانية ارتفاع سعر الايثيريوم في النهاية.

معامل الارتباط BTC/ETH:

يشير ارتباط BTC/ETH إلى علاقة السعر بين البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH)، والتي يتم التعبير عنها عادة من حيث BTC.

على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين 60,000 دولار والإيثريوم 3,000 دولار، فإن النسبة هي 0.05، مما يعني أن شراء ETH واحد يكلف 0.05 بيتكوين.

إذا ارتفع سعر ETH بشكل أسرع من سعر BTC، فإن النسبة ترتفع، مما يشير إلى أن شراء ETH يكلف المزيد من BTC.

مقياس آخر لهذه العلاقة هو معامل الارتباط، والذي يتراوح من -1 إلى 1.

يشير المعامل 1 إلى أن البيتكوين والإيثيريوم يتحركان في نفس الاتجاه، بينما يشير -1 إلى أنهما يتحركان في اتجاهين متعاكسين، والرقم 0 يعني عدم وجود ارتباط.

على سبيل المثال، خلال فترات الارتباط السلبي، إذا ارتفع سعر BTC، ينخفض سعر ETH، والعكس صحيح.

تظهر البيانات التاريخية أن سعر الإيثيريوم يميل إلى أن يكون أعلى خلال الأسواق الصاعدة.

على سبيل المثال، تم تسعير ETH فوق 0.05 BTC خلال الاتجاه الصعودي لعامي 2018 و2021.

بعد عام 2021، كان مستوى 0.05 BTC بمثابة منطقة دعم قوية باستمرار.

على العكس من ذلك، كان مستوى 0.08 بيتكوين بمثابة مقاومة كبيرة في ثلاث مناسبات منفصلة.

خلال الاتجاه الصعودي للبيتكوين، كان الارتباط ينمو بشكل مطرد، وبلغ ذروته في 14 مارس، عندما وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

تمثل الموافقة على صناديق ETH المتداولة علامة بارزة في قبول العملات المشفرة، ومن المحتمل أن تؤثر على النشاط المتزايد بين حيتان ETH كما يتضح من المعاملات الكبيرة الحجم الأخيرة.

يشير المشهد المتغير، الذي تؤكده أحجام التداول الكبيرة عبر الشبكة، إلى تزايد ثقة المؤسسات والمستثمرين في عملة الإيثيريوم.

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