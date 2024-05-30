مؤسس الايثيريوم يحذر بشأن عمليات الاحتيال التي تتخذ صفة “الرسمية” في سوق الكريبتو!

في منشور حديث على منصة “Farcaster“، وجه مؤسس الايثيريوم، “فيتاليك بوتيرين”، تحذير هام بشأن الاستخدام المضلل للمصطلحات الشائعة في صناعة العملات الرقمية المشفرة.

أشار “بوتيرين” إلى أن استخدام كلمة “رسمي” في هذا المجال غالبا ما يرتبط بعمليات الاحتيال، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المعنى التقليدي للمصطلح.

وأكد أن الوعي بهذه الفروق الدقيقة أمر حيوي للتنقل بفعالية في عالم العملات الرقمية المشفرة.

تعتمد رؤية “بوتيرين” على مقالته الأخيرة التي تناولت الديناميكيات الثقافية في صناعة العملات الرقمية المشفرة.

وناقش كيف أن تكنولوجيا البلوكشين، بالإضافة إلى مكوناتها التقنية، تسهم في تشكيل هويات ثقافية فريدة تؤثر بشكل كبير على النظام البيئي لهذه التكنولوجيا.

أبرز “بوتيرين” عدة مجالات تتأثر فيها ثقافة البلوكشين بشكل كبير بنجاحها، بما في ذلك نوعية التغييرات التي تطرأ على البروتوكولات، وانفتاح النظام البيئي ودرجة لامركزيته، وقدرته على جذب مطورين ومستخدمين ذوي جودة عالية.

حذر “بوتيرين” من أن ثقافة البلوكشين يمكن أن تعزز أو تعيق تحقيق أهدافها، مستشهدا بتبني تقنيات جديدة مثل “ZK-SNARKs” كمثال.

تتوسع هذه التأثيرات لتشمل الجوانب الثقافية، مما يؤثر على من يشارك في النظام البيئي، وما هي الإجراءات التي يتم تحفيزهم على اتخاذها.

وفي الوقت نفسه، أشار “بوتيرين” إلى النظام البيئي لـ “سولانا”، حيث يتزايد الضجيج حول العملات المشفرة التي يطلقها المشاهير.

وكما هو متوقع، فإن مثل هذه المبادرات نادرا ما تنتهي بنجاح، لكنها تؤثر بشكل سلبي على جمهور المستثمرين.

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