ما توقعات أسعار الايثيريوم في الأيام القادمة: هل بدأت مسيرة صعود الايثيريوم من جديد؟

شهدت عملة الايثيريوم (ETH) انخفاض ملحوظ في قيمتها على غرار العديد من العملات المشفرة الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية.

وفقا لبيانات “CoinGecko”، يتم تداول ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية حاليا بحوالي 3500 دولار، مما يمثل انخفاض بنسبة 9% على مدار الأسبوع الماضي.

آراء الخبراء حول أداء سعر الايثيريوم:

رغم التراجع الأخير، هناك تفاؤل بين بعض المحللين بأن الايثيريوم قد تشهد انتعاش كبير في المستقبل القريب، مع توقعات بأن تصل إلى مستويات قياسية جديدة في الأشهر المقبلة.

على سبيل المثال، قدم محللو العملات المشفرة المعروفون باسم “X Wolf” و”Jelle” وجهات نظر متفائلة بشأن مسار الايثيريوم.

يشير المحلل المسمى “X Wolf” إلى أن الايثيريوم قد بدأت مسار صعودي منذ بداية عام 2024، مستندا في توقعاته إلى مخطط بياني يظهر تقلبات متزايدة من المتوقع أن تؤدي في النهاية إلى ارتفاع جديد يتجاوز 5000 دولار.

من جانبه، يرى “Jelle” أن الإيثيريوم أعادت اختبار المتوسط المتحرك لـ50 يوم بنجاح، مما يعزز اعتقاده بأن العملة قد تصل إلى قمم جديدة بمجرد أن تتجاوز حاجز 3700 دولار.

يعتبر المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يوم (EMA) من الأدوات الأساسية في التحليل الفني، حيث يساعد في تحديد الاتجاهات السائدة خلال الفترة الأخيرة، مع تركيز أكبر على أحدث البيانات مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA).

يمثل هذا المؤشر نظرة ثاقبة حول مستويات الشراء والبيع المحتملة، وهو أمر حاسم لتوقع الحركات المستقبلية للأسعار.

إلى جانب التحليل الفني، تبرز عدة مؤشرات رئيسية إشارات إيجابية تشير إلى احتمال انتعاش أسعار الايثيريوم قريبا.

أحد هذه المؤشرات هو التدفق الصافي نحو محافظ الايثيريوم والذي كان سلبيا خلال الأيام الأربعة الماضية، مما يدل على تحول العملات من منصات التداول المركزية نحو محافظ التخزين الذاتية، وهو عادة ما يكون إشارة صعودية لأنه يقلل من ضغط البيع الفوري.

على صعيد آخر، انخفض مؤشر القوة النسبية لإيثريوم (RSI) إلى أدنى مستوى له منذ عدة أشهر، مسجلا 20.7 في 11 يونيو، وحاليا يتم تداوله عند 36.

لم يتجاوز هذا المؤشر علامة 70 منذ 23 مايو.

كمقياس للتذبذب للزخم، يقيس RSI سرعة وتغيرات الأسعار، ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق.

القيم التي تزيد عن 70 تشير إلى إمكانية حدوث تراجع، بينما القيم الأدنى من 30 تشير إلى إمكانية وجود فرص شراء.

خلاصة القول أنه وفي ضوء التحليلات الفنية والمؤشرات الرئيسية، يبدو أن الإيثيريوم قد تكون في بداية مسار صعودي جديد.

مع توقعات بارتفاع قيمتها إلى مستويات قياسية جديدة، يظل المستثمرون متفائلين بعودة الزخم إلى العملة الرقمية في المستقبل القريب.

اقرأ أيضا:

استراتيجيات تداول العملات الرقمية التي يجب على كل متداول معرفتها في عام 2024

أيهما أفضل للاستثمار البيتكوين أم الذهب؟ خبير من شركة “Fidelity” يقدم الجواب!