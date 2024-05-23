شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة: التنسيق مع الشركة المتحدة للترويج للمزارات فى سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين.

وأشار عمرو القاضى، رئيس هيئة التنشيط السياحى، إلى أنه تم التنسيق مع "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" للترويج للمزارات الدينية والسياحية بمدينة سانت كاترين، لافتا إلى ما تم توجيهه من دعوة لعدد من القنوات العالمية فى هذا الصدد.

وأضاف: "بدأنا زيارات صحفية لكثير من الصحفيين العالميين؛ حيث قاموا بزيارة "سانت كاترين"، وبدأوا نشر قصص صحفية عن المدينة؛ للترويج لأعمال التطوير التى تتم فى هذه المنطقة الفريدة".

وتابع رئيس هيئة التنشيط السياحي: "نعمد خلال المعارض السياحية، وفى اجتماعاتنا مع شركات السياحة، إلى شرح أهمية هذه المدينة وما بها من مقاصد سياحية".