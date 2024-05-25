شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الدراسى، بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، اليوم السبت على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 13 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام فى كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان يوم الأحد 26 مايو، وتنتهي 26 يونيو.

وكان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أكد استعداد جامعة حلوان التام لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023 -2024، والذي جاء نتيجة العمل الجاد والاجتهاد في التحضير من خلال وضع خططاً محكمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفاعلية، وضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة، حيث قامت الجامعة بتجهيز القاعات الامتحانية بكل ما يلزم من مستلزمات، مع توفير الإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ الامتحانات، وتولى الجامعة اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة تعليمية مثالية وفرص متكاملة لنجاح الطلاب، وضمان تقديم أفضل الظروف لإجراء الامتحانات وضمان نجاح جميع الطلاب في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات في كليات جامعة حلوان تبدأ الامتحانات العملية والتخلفات خلال الشهر الحالى و 14 مايو بداية الامتحانات و نهايتها 29 يونيو الامتحانات.