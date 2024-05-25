شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة الإسماعيلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من المشروعات التكنولوجيا، اليوم السبت، يرافقه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ضمنها مكاتب بريد وسنترالات ومركز إبداع مصر الرقمية كرياتيفا، كما تبدأ الجولة من ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.

وتصدرت مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الأفريقية وذلك بمتوسط سرعة 64.5 ميجابت/ ثانية فى شهر نوفمبر الماضى وذلك وفقا للتقرير الصادر من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.



