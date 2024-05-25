شكرا لقرائتكم خبر عن حملة رئيس جهاز حماية المستهلك تكشف بيع السلع بأسعار مرتفعة فى الزيتون وشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حملة رقابية بمناطق "الزيتون ، شبرا " بمحافظة القاهرة ، لمُتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة من السيطرة على أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، وكذا جهود الحكومة في الإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك، ما يستوجب أن تكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات، وضرورة أن يشعر بها المواطن .

بدأت الحملة بتفقد رئيس الجهاز يرافقه مأموري الضبط القضائي ، بمنطقتي الزيتون وشبرا ، عدداً من المخابز السياحية والإفرنجية، لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية ، وكذا التأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة.

وأشار رئيس الجهاز، بوجود انضباط حقيقي لدي بعض الأفران في الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة طبقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 ، كما تفقد عدداً من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية والخضروات والفاكهة، وكذا محلات الألبان والجبن بمختلف الأسواق ، لمُتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية وأيضاً التأكد من وجود انخفاضات حقيقية بها .



وأسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات لسلاسل تجارية ومحلات بيع الدواجن وكذا محلات الخضروات والألبان والجبن، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المُعلن ، البيع بأزيد من السعر الرسمي، مخالفة التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 "كما قام مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر للمخالفين تمهيداً لإحالتها وعرضها علي النيابة العامة.



وأشار رئيس الجهاز إلي أن حملات الجهاز الرقابية والجولات الميدانية الأسبوعية ، هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع "لجنة ضبط الأسواق "وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيراً إلي استمرار الجولات الميدانية على كافة الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية لافتاً إلى أنه تلاحظ خلال الحملة الرقابية علي المحلات و السلاسل التجارية والأسواق، التزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وأن هناك استجابة جيدة ، وهناك أيضا عدد من المنشآت لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.



وأكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار ، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق مشيراً إلى استمرار الرقابة علي الأسواق حتي يشعر المواطن بوجود انخفاضات في الأسعار بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في السيطرة علي سعر صرف الدولار وإتاحتها وكذا الإفراجات الجمركية علي العديد من السلع الغذائية والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون .

وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار ، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل استقرار سعر صرف الدولار واتاحته.



وحرص رئيس الجهاز ، علي لقاء المواطنين والاستماع إليهم وسؤالهم عن جودة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المطروحة بالأسواق ، ومدى رضاهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار كافة السلع الغذائية ، وغالبية المواطنين المتواجدين أكدوا أن هناك انخفاضات حقيقية في السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، وأن هناك سلعًا أخرى استجابتها للانخفاضات في الأسعار "بطيئة "وتحتاج إلى رقابة اكثر .

واوضح السجيني، "أننا رصدنا انخفاضات في العديد من السلع وأيضا الانخفاضات المُتتالية في أسعار الدقيق، والتي أدت بدورها لخفض سعر الخبز السياحي والأفرنجي، مشددا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة السلع وضبط الأسواق والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط وأن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون و أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة".



جولة رئيس جهاز حماية المستهلك



جولة رئيس جهاز حماية المستهلك