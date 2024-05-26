شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عفيفي: الرئيس السيسي يريد للمواطن الوعي وإدراك ما يجرى في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن الجمهورية الجديدة بملامحها الجديدة، إعلان جديد ينحاذ لدولة الشفافية والمصارحة مع المواطن، باعتبار أن المواطن هو من تعمل من أجله الحكومة وهو صاحب الإنجازات.

وأضاف إسلام عفيفى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى قال اليوم للمصريين "أنتم أصحاب الأمل" ويعنى أن المواطنين المصريين الذين يشاركون فى هذه المشروعات فى التنمية والعمران فى كل المشروعات القومية هم أصحاب الأمل والإنجاز والمشروع.

ولفت إسلام عفيفى إلى أن الرئيس السيسى يريد للمواطن أن يكون على وعى ومدرك لما يجرى فى مصر، حتى يكون المواطن سندا وداعما قويا لدولته، وأن يكون هناك نوعا من التواصل الحقيقى، موضحا أن إعلام الحقائق هو الذى يكسب فى النهاية.