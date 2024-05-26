شكرا لقرائتكم خبر عن متى تنتهي خطة تخفيف أحمال الكهرباء؟.. وزير المالية يجيب لـ"كلمة أخيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب وزير المالية الدكتور محمد معيط على سؤال الإعلامية لميس الحديدى الذى وجهته له قائلة: الشارع بيسأل مع كل تدفقات الاستثمار الدولارية سواء من صفقة رأس الحكمة أو الأموال الساخنة وقرض صندوق النقد الدولى، ألا تستطيع الحكومة تدبير 300 مليون دولار شهرياً مقابل الانتهاء من خطة تخفيف الأحمال؟ الحكومات تعمل على مواجهة التغيرات؟ قائلاً: "لا بد أن نفرق بين أمرين 300 مليون موجودين لكن لما وزير البترول بيروح البنك بيقول له آه موجودين لكن هات تغطيتهم بالجنيه"

وقاطعته لميس الحديدى مازحة: "يعنى الدولار بقى موجود والمشكلة فى الجنيه؟ ليعقب خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة على شاشة ON: "ده حقيقى عندى فجوة، وزير البترول ماعندوش ما يغطى التدابير الإضافية لأنه عنده فجوة حقيقية بين التكاليف والإيراد الذى يحوزه".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدى عن الحل، تابع: نتحدث عن مجموعة حلول لابد مثلاً أن يكون لدى الكهرباء والبترول موارد عبر عملية توزيع التكلفة".

ووعد الوزير المواطنين بالانتهاء من خطة تخفيف الأحمال عبر خفض دعم الكهرباء، قائلاً: "إن شاء الله لما نخفض دعم الكهرباء سوف ندبر لها أمولاً إضافية عبر التنسيق مع قطاعى الكهرباء والبترول، لأن الطرفين لديهما أزمة فى تدبير الاعتمادات والخزانة أيضاً".