محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي والمواطنين بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

بعث اللواء أحمد راشد، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وجاء في برقية تهنئة محافظ الجيزة للرئيس السيسي: يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والبركات أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق سيادتكم لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم وأن يكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر.

كما بعث محافظ الجيزة، برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الداخلية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، حيث أعرب فيها عن تهنئته المقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

كما تقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.