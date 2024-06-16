شكرا لقرائتكم خبر عن تناول من 100 لـ150 جراما.. الإفراط فى أكل اللحوم بعيد الأضحى يسبب مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتو رأفت محمد شعبان رئيس قسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، عددا من الإرشادات الهامة وبعض النصائح عند تناول لحوم الأضحية، موضحا أنه لا يمكننا الاستغناء عن تناول اللحوم الحمراء والتى تعد مصدرا هاما للبروتين الحيوانى الذى يحتوى على الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة للنمو وتجديد الأنسجة ومناعة الجسم والتى لايمكن تعويضها باستهلاك أى مصدر بروتينى اّخر.

وأوضح فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث ، لكي يكون تناول اللحوم صحيحا يجب أن يكون بكميات معقولة حتى ولو يوميا ولكن بكميات صغيرة (من 100-150) جم يومياّ، فالإفراط فى تناول اللحوم حمراء كما قد يحدث فى أيام عيد الأضحى بكميات كبيرة وعلى فترات متقاربة يسبب ذلك مشاكل صحية خطيرة للمستهك خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والضغط والسكر أو النقرس.

- كما يفضل تناول كميات من الخضراوات خاصة الطازجة مثل السلاطات عند إستهلاك اللحوم وذلك لتقليل الضرر منها.

- ويفضل استهلاك اللحوم المسلوقة عن المحمرة لتقليل نسبة الدهون.

- كذلك تفضل اللحوم المشوية ولكن عند شوى اللحم يجب أن يكون الفحم غير شديد التوهج (هادئ) والمسافة بين اللحم المراد شويه والفحم أسفله ليست بالقريبة تماما لأن الدهون المتساقطة على الفحم أثناء الشوى تحترق ويتصاعد منها أبخرة هيروكربونية سامة وخطيرة على صحة الإنسان إذا ما تشبع اللحم المشوى بهذه الأبخرة.