شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الرى العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 07:00 ص

‎عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2023، والخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالى القادم 2025/2024 .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- 51 مليار جنيه مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى بنسبة تنفيذ 98%.

2- بحث الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية ومحطات الرفع، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، والحماية من السيول، وحماية الشواطئ، والمشروعات القومية الكبرى.

3- قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وتحسين معيشة المزارعين.

4- وضع سياسات الوزارة بما يُسهم في التعامل مع تحديات المياه ضمن محاور الخطة القومية 2037 ورؤية مصر 2030.

5- العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف المشروعات من المسئولين التنفيذيين بالوزارة.

6- ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة.