ضبط متهم بجرح طالبة بـ"قطعة زجاج" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طالبة مُحدثًا إصابتها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 يونيو الجاري، تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (طالبة، طالب "مصابان بجروح وكدمات متفرقة") بتضررهما من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة والتعدي عليهما باستخدام قطعة زجاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.