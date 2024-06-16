شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلى استهدف مخيما فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة فجر اليوم، وفق ما قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما تجدد القصف المدفعي وإطلاق النار من المروحيات الإسرائيلية وسط وغرب رفح الفلسطينية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.