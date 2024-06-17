بـ 4 مليون جنيه.. ضبط متهمين بحوزتهم 20 ألف قرص كبتاجون و11 كجم هيروين وآيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 عناصر إجرامية بالشرقية والإسماعيلية، بحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة، قُدرت قيمتهم المالية بأكثر 4 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (الشرقية، الإسماعيلية) أفادت قيام 4 عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط 4 متهمين، بحوزتهم (20 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 5 كيلو جرام).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (4.100 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.