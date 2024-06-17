ضبط 9 متهمين بحوزتهم 11 كجم حشيش وبانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية.
أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 9 متهمين، بحوزتهم (8.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 قطع أسلحة بيضاء).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.