لماذا الفاتحة؟.. توضيح مهم من أسامة الأزهري بعد زيارته لضريح الشعراوي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

رد الشيخ أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، على تعليق أحد المتابعين على منشوره الخاص بزيارة ضريح الإمام الشعراوي وقراءة الفاتحة له.

السؤال الوارد من متابع صفحة "الأزهري"، جاء نصه: ولماذا الفاتحة؟، وذلك بعد أن قال مستشار الرئيس إنه قرأ الفاتحة للشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقال الشيخ أسامة الأزهري، إن هناك مُؤلفًا مستقلًا اسمه: (الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور) للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله، جمع فيه الأدلة والبراهين وهدي أئمة الإسلام عبر التاريخ في الاستعانة بقراءة سورة الفاتحة لمختلف المقاصد الطيبة.

وأضاف: هذا الذي فهمناه وعشنا عليه نحن المصريين عبر التاريخ فصرنا نقرأ الفاتحة للمريض، وللمتوفى، وعند خطبة الزواج، وعند دخول الامتحانات، وعند زيارة الأموات، وعند إتمام وإبرام عقود البيع، وغير ذلك من مختلف شؤون الحياة، ولذلك فإنني أنصح الجميع بالمواظبة على هذه العادة الحسنة من قراءة سورة الفاتحة لكل غرض ومطلب وعند زيارة المرضى والأموات وغير ذلك من الشئون، تبركا بالسورة المعظمة، واستفتاحا ببركاتها وأنوارها لتيسير كل أمر عسير بفضل الله وكرمه.

وتابع: الكتاب المذكور (الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور) مؤلف لطيف في صفحات معدودات، مطبوع ضمن كتاب أكبر اسمه: (سلسلة الأجزاء الحديثية).