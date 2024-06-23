أزمة على خشبة مسرح البالون.. ننشر التفاصيل الكاملة لاتهام "السيرة سيرتنا" بالسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

ضربت أزمة كبيرة البيتَ الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، خلال الأيام الماضية، ترتب عليها وقف مسرحية "السيرة سيرتنا"، التي عُرضت لأكثر من شهر كامل على خشبة قاعة صلاح جاهين، التابعة لمسرح البالون.

ويكشف "الخليج 365" كواليس الأزمة خلال السطور التالية، بعدما ترتب عليها وقف مسرحية "السيرة سيرتنا"، من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.

وحصل "الخليج 365" على مذكرة رسمية تقدم بها الدكتور محمد أمين عبد الصمد، مؤلف نص "الزناتي" ومدير إدارة التراث الشعبي بالمركز القومي للمسرح، تكشف تفاصيل ما حدث قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، في الوقت الذي كان فريق عمل المسرحية يستعد فيه لتقديم عروضها في جمصة.

وأكد عبد الصمد، في المذكرة، أنه اكتشف تعرض مسرحيته "الزناتي" إلى السرقة الأدبية من قِبل مؤلف عرض "السيرة سيرتنا"، بالصدفة البحتة.

وقال عبد الصمد: بينما أقلب في صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ بي أرى مشهدَين من المسرحية منقولَين بشكل حرفي من مسرحية "الزناتي"، والتي سبق نشرها وتداولها من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2012 (سلسلة نصوص مسرحية العدد 118 برقم إيداع 7095، وترقيم دولي 3-027- 216- 977- 978).

وأضاف عبد الصمد: لم أكتفِ بذلك؛ وإنما حصلت على نص المسرحية واكتشفت أن النص شبه منقول أو متطابق مع عملي السابق "الزناتي"، وبناء عليه تقدمت بمذكرة إلى العديد من الجهات المنوط بها الأمر في وزارة الثقافة؛ وعلى رأسها الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الذي أحال الواقعة إلى التحقيق، وأصدر قرارًا بوقف العرض، وكذلك إلى الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكدت الفنانة لبنى الشيخ، مديرة الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، منتجة العرض، أن الفرقة اتخذت إجراءات حاسمة فور علمها بالواقعة؛ أهمها إحالة القضية برمتها إلى جهات التحقيق، وتشكيل لجنة متخصصة لحسم الأمر، نظرًا لأن إدارة الفرقة خارج ما حدث وإنها طرف حيادي في الموضوع ولا تقبل أن تتم سرقة جهد أحد الكتاب، إن صحت الاتهامات، كما تم وقف العرض على الفور.

وعَلِمَ "الخليج 365"، من مصادر خاصة، أن فريق العمل أكد أن من حقهم اقتباس عدد من المشاهد من السيرة الهلالية؛ لأنها تراث يحق للجميع أن ينهل منه وَفق ما يتفق مع قناعاته.

العرض من بطولة سيد جبر، وأحمد أبو عميرة، وإيمان رجائي، ووائل إبراهيم، ومحمد الشربيني، وأحمد الشريف، ومحمد عمر، وعلاء أبو زيد، ودعاء الخولي، وأحمد مصطفى، وشيرلي رؤوف، ورولا مجدي، وماريا وائل، ومحيي الشاعر، ومحمد حيدر، وأحمد إسماعيل، ومحمود جميل، وحبيبة، وسلمى، وألحان صلاح مصطفى، واستعراضات سيد البنهاوي، وديكور محمد خبازة، وملابس هبة جودة، واستعراضات أشرف أبو حلاوة. ومخرجان منفذان هشام إبراهيم، وأحمد شحاتة، ومساعدو الإخراج هالة الصباح، وسعاد الجوكر، ومحمود فراج، ومحمد خيري، وأحمد صفوت، والعرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، ومن إخراج د.أشرف عزب.

وحصل نص الزناتي على تصريح الرقابة على المصنفات الفنية للعرض ضمن عروض الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وقام بإخراجه وتقديمه ضمن عروض مسرح الثقافة الجماهيرية المخرج حسن سعد بقصر ثقافة الجيزة.

وتم إنتاجه مرة أخرى في الهيئة العامة لقصور الثقافة 2021، من إخراج محمد دياب.

وسبق للنص المشاركة في مسابقة المجلس الأعلى للثقافة (المسابقة التي نظمتها لجنة المسرح)، وحصل النص على جائزة المركز الثاني في التأليف المسرحي.