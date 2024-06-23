لإجرائه عمليات إجهاض.. قرار قضائي جديد ضد طبيب نساء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة طبيب نساء وتوليد وآخرين، على خلفية اتهامهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بغرب محافظة الجيزة، لجلسة 22 يوليو.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية المقيدة برقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن كلاًّ من: "صبحي. ع"، طبيب نساء وتوليد، ويبلغ من العمر 74 سنة، و"سمر. ج"، ربة منزل، 37 سنة، و"محمود.أ" 25 سنة، عاطل، و"نورا. أ"، طالبة، تبلغ من العمر 18 سنة، حولوا عيادة إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للسيدات.

وبينتِ التحقيقات أن المتهم الأول - الطبيب -، كان يُجري عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى عملية إجهاض للمتهمة الرابعة، وكان ذلك بمحض إرادتها، مشيرة إلى أن المتهم الرئيس أسقط الجنين بمساعدة المتهمة الثانية، حيث اصطحبتِ الثانية الرابعة إلى عيادة الطبيب، وأعطت له مبلغًا ماليًّا لتنفيذ جريمتهم.

وواصلتِ التحقيقات أن النيابة العامة وجَّهت للمتهمين الثلاثة: الثانية، الثالث، والرابعة تهمة إخفاء جثة متوفاة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.