تحذيرات من 6 أدوية "غير مطابقة" بالأسواق خلال يونيو (منشورات رسمية)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 6 منشورات رسمية خلال شهر يونيو الجاري؛ للمطالبة بسحب تشغيلات من عقارات "غير مطابقة" للمواصفات، موجهة بوقف تداول تلك التشغيلات.

البداية كانت مع منشور حمل رقم 33 لسنة 2024، إذ وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "2304012" من دواء "YOSERFLOXIN 100MG/ML oral solution"، وهو يستخدم كمضاد للاكتئاب، ولعلاج مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم 34 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلة رقم 22307 من دواء "Westbreath 0.5mg FCT"؛ ويُستخدم كمضاد للالتهاب وتقليل التورم في الرئتين وتخفيف تفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي.

ووجهت الهيئة في منشورها رقم 35 لسنة 2024، بسحب التشغيلة رقم "Cr.001/22" لمستحضر "Nefertari silky body cream with lavender" وهو مرطب للجسم.

وطلب المنشور رقم 36 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلة رقم "B231032C" من دواء "Parabenzole 0.25 gm Bolus"؛ وهو يسخدم كطارد للديدان يعمل على قتل وتخليص الجسم من الديدان.

وفي منشور رقم 37 لسنة 2024، وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "230075" لمستحضر "Betasept 7.5 % Surgical Scrub Solution"، وهو مطهر عام قاتل للجراثيم واسع النطاق.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم 38 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلة رقم "5522150" من دواء "Lyse 6.5 mg/ml nasal drops"؛ ويستخدم لعلاج احتقان الأنف والتهاب الجيوب الأنفية باستخدام بخاخات الأنف التي تحتوي على رذاذ أنفي ملحي.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم 39 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلة رقم "221786" من دواء "Canyon Oral gel"؛ ويستخدم لعلاج الفم من التهابات اللثة والفم وتخفيف آلام الأسنان، كما يعمل على تقليل تقرحات الفم لأنه يحتوي على مادة الليدوكايين، ولها تأثير مخدر قوي لتسكين الآلام.

وحذرت الهيئة في منشورها رقم 40 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلات رقم "231017" لمستحضر "Purified water" من إنتاج شركة "فارماباك"، والتشغيلتين رقم "3005 و3006" من المستحضر "Purified water USP 42" من إنتاج شركة الفتح؛ حيث يستخدم الماء المقطر، من خلال إضافته إلى الأدوية بغرض التخفيف أو الإذابة لتحضير محلول جاهز للحقن العضلي، أو الوريدي، أو الحقن تحت الجلد.

وشددت الهيئة على أن تلك التحذيرات تعود إلى أن المستحضرات صادر لها عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

وأكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات تختص بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.