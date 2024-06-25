شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مراسم تسليم مفاتيح الكعبة ومقام إبراهيم للسادن رقم 78 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

بعد إعلان وفاة سادن الكعبة الشيخ صالح الشيبي عن عمر يناهز 80 عاما، أجريت اليوم مراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم إلى الشيخ عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبى السادن الـ 78 للكعبة، خلفا له.

ويعد عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبى السادن 78 منذ فتح مكة بعهد الرسول، و109 منذ عهد قصى بن كلاب، وهو حفيد شيبة بن عثمان بن أبى طلحة، والذى قال لهم رسول الله ﷺ "خذوها يا بنى طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم".



ومهنة سدنة الكعبة المشرفة، المعروفة أيضًا بالحجابة، هى من المهن الأشهر والأقدم فى الحرم المكى الشريف. الأشخاص الذين يقومون بهذه المهنة يعرفون بالحجبة، حيث يحجبون الكعبة عن العامة.



السادن هو الشخص الوحيد الذى يحمل مفتاح الكعبة المشرفة، والذى يبلغ طوله 35 سنتيمترًا ومصنوع من الحديد. يتحمل السادن مسؤولية كل ما يتعلق بشؤون الكعبة، من تغيير كسوتها، وغسلها، وتعطيرها بالطيب، وفتحها وإغلاقها.