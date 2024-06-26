"الحر مش مفاجأة".. نائب ينتقد الحكومة بسبب أزمة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

عقب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن شرح أسباب أزمة انقطاع الكهرباء.

وقال "منصور"، في تصريحات ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التي تشهدها البلاد ليست مفاجئة، مؤكدًا: "الكهرباء لما بتقطع الدنيا تفصل ويجب على الحكومة أن تراجع إجراءاتها".

وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد موعدًا محددًا لانقطاع الكهرباء في المناطق المختلفة هذا الأسبوع، متسائلا: "لماذا كل هذا الغموض؟، طلاب الثانوية العامة والناس بتبكي بدل الدموع دم بسبب قطع الكهرباء".

وتابع: "أنا بكلمكم والنور مقطوع عليا وهناك مناطق الكهرباء تنقطع الكهرباء عنها 8 ساعات، مضيفا: "المرضى اللي في البيوت يعملوا إيه؟!".

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