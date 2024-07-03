وزير الري: لم أتردد في تلبية نداء الوطن بعدما قضيت 30 عامًا بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الشكر للقيادة السياسية على تجديد الثقة فيه، قائلًا:"شكرًا لمؤسسات الدولة على الدعم، وشكرًا لفريق العمل لأن تجديد الثقة هو تجديد الثقة في الفريق كاملًا من جميع العاملين في الوزارة العريقة وزارة الموارد المائية والري، ومازال الطريق طويل.

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري: جاء التكليف الأول لي في أغسطس 2022 لدخول العمل العام بعد قضاء مايقرب من ثلاثين عامًا في ألمانيا، ولم أتردد في تلبية نداء الوطن وكان وضع الرؤية الواضحة هي الخطوة الأولى ولتحقيقها كان لابد من تشكيل فريق عمل مؤهل ثم التنفيذ بكل قوة وحزم وخطة زمنية محددة وهو ما أحدث تغيير على الأرض داخليًا وخارجيًا.

وأضاف وزير الري، بحسب منشور لها عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، اليوم الأربعاء: جاء تجديد الثقة من القيادة السياسية والتكليف باستكمال ماتم وإضافة مهام جديدة.

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