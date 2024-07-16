خبير اقتصادي يكشف سبب تأجيل مراجعة صندوق النقد الثالثة لبرنامج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

صرح الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، بأن تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعته الثالثة لبرنامج القرض الموسع مع مصر يعود إلى عدم تطبيق الحكومة المصرية لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، وهو شرط أساسي للصندوق.

وأوضح خضر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري" أن لدى صندوق النقد الدولي اشتراطات مهمة، لكن الدولة المصرية تعمل بما يتماشى مع سياساتها الاقتصادية الداخلية.

وأشار إلى أن إلغاء الدعم عن الطاقة بشكل كامل هو أحد الأهداف الاستراتيجية للصندوق، إلا أن التوقيت الحالي صعب للغاية لتحقيق ذلك بسبب الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة.

كما أضاف أن تأخر تشكيل الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية ساهم في عدم وضوح الرؤية الكاملة للحكومة بالنسبة للصندوق، ولكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية الحصول على القرض خلال المراجعة القادمة.