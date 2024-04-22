شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع يزداد سوءًا.. مخاوف من النفايات والأمراض في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) عن مخاوف متجددة بشأن سوء إدارة النفايات والأمراض في غزة.

وأفاد نائب مدير شؤون الأونروا في غزة سكوت أندرسون أن المياه والصرف الصحي في القطاع دون المستوى المطلوب بكثير.

بدوره، أوضح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مفيداً أن العملية الأخيرة التي نفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم في الضفة الغربية تسببت في خسائر في الأرواح وأضرار جسيمة في منازل السكان والخدمات العامة. الضفة الغربية وأكد لازاريني أن القيود المفروضة على الحركة وعنف المستوطنين الإسرائيليين يعيق وصول الناس إلى الوظائف، مشدداً أعلى وجوب إنهاء الاحتلال ومعالجة الصراع الأطول أمداً، والالتزام الحقيقي بالسلام.

وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف في جميع أنحاء الضفة الغربية، مؤكداً ضرورة تجنّب التصعيد، وإيقاف الهجمات على المدنيين، بما في ذلك عنف المستوطنين الإسرائيليين.