اخبار الخليج

رقم جديد للشهداء الفلسطينيين في غزة

0 نشر
واس - غزة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم جديد للشهداء الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 227 على التوالي.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 35562 شهيداً، والجرحى إلى نحو 79652 جريحاً، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن 106 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية.

كما أصيب 176 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت المنازل المدمرة لم يتم انتشالهم لكثافة القصف من الاحتلال الإسرائيلي.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا