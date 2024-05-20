شكرا لقرائتكم خبر عن رقم جديد للشهداء الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 227 على التوالي.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 35562 شهيداً، والجرحى إلى نحو 79652 جريحاً، معظم الضحايا من النساء والأطفال. شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن 106 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية.



كما أصيب 176 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت المنازل المدمرة لم يتم انتشالهم لكثافة القصف من الاحتلال الإسرائيلي.

