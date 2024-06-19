شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وكندا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جري مساء اليوم بين الجانبين وتم خلاله أيضًا بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.