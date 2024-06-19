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السعودية وكندا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

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القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جري مساء اليوم بين الجانبين وتم خلاله أيضًا بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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