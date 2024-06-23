شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يكثّف القصف على مدينة رفح والان نبدء بالتفاصيل

مجازر الاحتلال

الدمام - شريف احمد - كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف البري والبحري والجوي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.حيث طال القصف وسط وغرب المدينة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال يواصل تدمير مئات المنازل في الحي السعودي غرب مدينة رفح وتدمير الشوارع والبنية التحتية.ولفتت النظر أن دبابات الاحتلال أغلقت بالكامل المنطقة الغربية من المدينة، وقامت بتهجير الفلسطينيين من منطقة المواصي، بعد أن ارتكبت مجازر بحق مئات النازحين، أسفرت خلال اليومين الماضيين عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا.