شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم امرأة.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينيًّا من الضفة الغربية، خلال اقتحام عدة بلدات ومدن فلسطينية، ومن بين المعتقلين امرأة وأسرى سابقون.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل ونابلس ورام الله وجنين وطولكرم، لافتًا النظر إلى أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الشهور التسعة الماضية ارتفع إلى 9670 معتقلًا، بينهم أطفال ونساء وطلاب. قطاع غزة وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 38664 شهيدًا، ونحو 89097 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 80 فلسطينيًا وإصابة 216 بجروح مختلفة بعضها خطيرة.