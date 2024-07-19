شكرا لقرائتكم خبر عن قرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

حقيقة قانونية

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رفض الاستعمار

الدمام - شريف احمد - وصفت الخارجية الفلسطينية اليوم قرار محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة والأطراف الثالثة بالقرار التاريخي، فيما رحبت به.وقيمت المحكمة كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية.وأكدت الخارجية الفسلطينية، أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.وشددت أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري.كما أعربت عن امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين، والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة الإسرائيلية.وكذلك انتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما، التي تطال النظام المتعدد الأطراف.