شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: تصريحات الاحتلال تستهدف الإساءة لدور مصرالريادي في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التضامن والوقوف الكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية مصر العربية ضد التصريحات المستفزة الصادرة من الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تشويه صورة مصر، والإساءة إلى دورها الريادي والكبير في المنطقة، وجهودها الجلية والواضحة في الوساطة لحل الأزمة بغزة.

وأكد البديوي أن لجمهورية مصر دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، من خلال جهودها المتواصلة في الوساطة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الأزمة.

زيادة التوتر وتفاقم الأوضاع

وشدد البديوي على رفض مجلس التعاون التام لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، التي لا تخدم السلام في المنطقة، بل تسهم في زيادة التوتر وتفاقم الأوضاع.



وأكد ضرورة التزام إسرائيل بالمبادئ الدولية والاتفاقيات الموقعة، وكذلك وقف نهجها العدواني في غزة والمناطق الفلسطينية كافة.

واختتم الأمين العام تصريحه بتجديد دعم دول المجلس الثابت لمصر في مساعيها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق الأهداف السامية التي تجمع الدول العربية والإسلامية في وجه التحديات المشتركة.