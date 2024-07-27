شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى الأردن يحضر افتتاح مؤتمر رقمنة الأعمال والبحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية الأعمال في جامعة عمان العربية، تحت عنوان "رقمنة الأعمال والبحث العلمي : رؤى مستقبلية".

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين، متخصصون وأكاديميون وخبراء على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، يناقشون أوراق بحثية ضمن سبعة محاور متخصصة في مجالات معرفية متنوعة.

