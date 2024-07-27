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سفير المملكة لدى الأردن يحضر افتتاح مؤتمر رقمنة الأعمال والبحث العلمي

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واس- عمّان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية الأعمال في جامعة عمان العربية، تحت عنوان "رقمنة الأعمال والبحث العلمي : رؤى مستقبلية".
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين، متخصصون وأكاديميون وخبراء على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، يناقشون أوراق بحثية ضمن سبعة محاور متخصصة في مجالات معرفية متنوعة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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