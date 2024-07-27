شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى الأردن يحضر افتتاح مؤتمر رقمنة الأعمال والبحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية الأعمال في جامعة عمان العربية، تحت عنوان "رقمنة الأعمال والبحث العلمي : رؤى مستقبلية".
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين، متخصصون وأكاديميون وخبراء على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، يناقشون أوراق بحثية ضمن سبعة محاور متخصصة في مجالات معرفية متنوعة.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين، متخصصون وأكاديميون وخبراء على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، يناقشون أوراق بحثية ضمن سبعة محاور متخصصة في مجالات معرفية متنوعة.