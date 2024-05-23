شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أهمية الكشف الدورى وفحص الثدى بداية من سن الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة حالات الإصابة بسرطان الثدى وتشخيص المزيد به على مستوى العالم، تنطلق حملات موسعة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن السرطان.



وبما أن سرطان الثدي قابل للعلاج إذا تم اكتشافه في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فمن الضروري خفض سن الفحص بدلاً من اعتباره إجراء غير ضروري.



وفقا لموقع اندينا اكسبريس يوصي أطباء الأورام بإجراء التصوير الشعاعي للثدي بدءًا من سن الأربعين، مرة كل عامين، ومرة كل عام بعد سن الخمسين، على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، أصبح سرطان الثدي أكثر شيوعا بين السكان الأصغر سنا، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 45 عاما.



في بعض الأحيان، تكون السرطانات صغيرة جدًا وقد لا يتم اكتشافها بواسطة تصوير الثدي بالأشعة السينية، وفي أحيان أخرى، قد تخفيها أنسجة الثدي الكثيفة تمامًا، كما أن انخفاض الدهون في الجسم يزيد من احتمالية أن يكون لديك أنسجة دهنية أقل وأنسجة أكثر كثافة في ثدييك.



جميع حالات سرطان الثدي ليست بسبب تاريخ عائلي. ووفقا للتقرير، فإن العديد من المرضى من النساء هن أول من يصاب بهذا المرض في عائلاتهن بسبب طفرة الجينات والخلايا الطبيعية في أجسادهن ولكن خلال المرحلتين الأولى والثانية لا تظهر أي أعراض عادة، ويساعد تصوير الثدي بالأشعة السينية عند سن الأربعين النساء على اكتشاف هذا السرطان في وقت مبكر، مما يؤدي إلى علاج أقل عدوانية وارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة.



ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية، يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان الثدي في المراحل المبكرة 99 % مقارنة بالسرطان في مرحلة لاحقة

