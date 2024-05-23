شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض الإجهاد الحرارى وتوجه رسالة مهمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح المهمة للحماية من مضاعفات موجة الطقس الحار، حيث أوضحت أن أعراض الإجهاد الحرارى تتمثل فى:

- الصداع.

- الدوخة.

- التشنجات فى القدمين واليدين.

- التعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد.

- الغثيان أو فقدان الشهية.

- سرعة النبض.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: فى حال ظهور أعراض الإجهاد الحرارى على أى شخص، يتوجب اصطحابه سريعًا للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.