صحة ورشاقة

وزارة الصحة تكشف أعراض الإجهاد الحرارى وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح المهمة للحماية من مضاعفات موجة الطقس الحار، حيث أوضحت أن أعراض الإجهاد الحرارى تتمثل فى:

- الصداع.

- الدوخة.

- التشنجات فى القدمين واليدين.

- التعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد.

- الغثيان أو فقدان الشهية.

- سرعة النبض.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: فى حال ظهور أعراض الإجهاد الحرارى على أى شخص، يتوجب اصطحابه سريعًا للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.


أعراض الإجهاد الحرارى

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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