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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض الإجهاد الحرارى وتوجه رسالة مهمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح المهمة للحماية من مضاعفات موجة الطقس الحار، حيث أوضحت أن أعراض الإجهاد الحرارى تتمثل فى:
- الصداع.
- الدوخة.
- التشنجات فى القدمين واليدين.
- التعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد.
- الغثيان أو فقدان الشهية.
- سرعة النبض.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: فى حال ظهور أعراض الإجهاد الحرارى على أى شخص، يتوجب اصطحابه سريعًا للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
أعراض الإجهاد الحرارى
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