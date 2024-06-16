شكرا لقرائتكم خبر عن ما يأكله الرياضيون لتعزيز صحتهم ولياقتهم وبناء عضلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

النظام الغذائي للأشخاص الرياضيين أمر في غاية الأهمية لأنه يتحكم بشكل كبير في مدى نجاح تدريبهم والوصول لأهدافهم التي يضعونها سواء من قوة العضلات أو تعديل الوزن وهذا ما أكده تقرير نشر في موقع childrens.

وتابع التقرير أن ما يأكله الرياضي يظهر بشكل مباشر على جسمه، وعلى تدريباته وعلى مستوى نشاطه فالتغذية أمر في غاية الأهمية للرياضيين، ومن شروط الأنظمة الغذائية للشخص الرياضي أن يكون متوازنًا ولا يحتوي على الأطعمة المعالجة أو ذات الألوان الصناعية فضلاً عن تقسيم الوجبات إلى عدد يتخطى الخمس وجبات مقسمة إلى ثلاث وجبات غنية أو وجبات خفيفة مكملة لها.

وأضاف التقرير أن حفاظ الرياضي على نوعية طعام جيد وسليم يساعده في الوصول لأهدافه من الرياضة التي يمارسها، كذلك يجعله أكثر ليونة ولياقة، ويجب أن تتضمن الوجبات الخاصة بالرياضيين الكربوهيدرات والبروتين بنسب جيدة، مثل الدجاج والمشروم وغيرها، يمكنهم أيضًا التركيز بشكل كبير على منتجات الألبان والخضراوات.

ويجب على الرياضيين أيضًا البعد التام عن إستهلاك الأطعمة الصناعية والأطعمة الغنية بالدهون، والأطعمة المقلية فضلاً عن الأطعمة المليئة بالسكريات.

يجب أن تكون الوجبة مثالية تحتوي على بروتين بنسب عالية وذلك لبناء العضلات وتقويتها وتحمل الجهد المبذول في ممارسة الرياضه، ولابد من الاهتمام بالتنويع بين أنواع الخضار المختلفة خاصة الخضار الورقي كذلك بين أنواع البروتين المختلفة كالأسماك والدجاج والبروتين النباتي كالحمص والبقوليات